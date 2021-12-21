«Подонки должны понести серьезное наказание». Реакция Губерниева на новость об избиение Соловьева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на новость о том, что олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался в больнице после избиения.

«Здоровья Диме Соловьеву! Он блестящий спортсмен и настоящий мужик. Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьезное наказание», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.