Екатерина Боброва: «Произошедшее вопиющее событие повергло меня в шок»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва прокомментировала новость о том, что ее бывший партнер в танцах на льду Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы.

«Произошедшее вопиющее событие повергло меня в шок. Когда такое происходит с твоим близким человеком — это очень страшно. Я очень надеюсь, что те трое получат по заслугам.

Такого не должно происходить никогда и ни с кем. Диме — энергии, силы передаю для скорейшего выздоровления. Димка у нас сильный, он справится. Но такого не должно происходить, это очень страшно», — сказал Боброва в Instagram.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.