Анна Сидорова подробно рассказала о драке, в результате которой Дмитрий Соловьев оказался в больнице

Анна Сидорова, чемпионка по керлингу и гражданская жена фигуриста Дмитрия Соловьева, рассказала, как началась драка, в результате которой олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался в больнице.

«Отдыхали спокойно со своими друзьями, у нас была VIP-комната. Собрались домой, мы вышли чуть раньше. Одна из девушек попросила закурить у компании ребят.

Когда Дима вышел, то понял, что ребята хамски ведут себя по отношению к девушкам. Поэтому он сделал замечание: «Ребят, уважайте, пожалуйста, это девушки». В том числе, естественно, я стояла, его девушка.

Ребятам не понравилось, что их начали учить. Они толкнули, мы попытались разнять. Была странная ситуация, потому что три девушки пытались разнимать трех парней.

Меня потрясывает до сих пор, мне сложно об этом говорить. Когда они в очередной раз столпились около Димы, я поняла, что сейчас, видимо, будет второй заход, после чего я уже начала видеосъемку. На всякий случай, чтобы у нас была какая-то защита.

Один из нападавших просит меня убрать телефон. Я говорю о том, что не буду, после этого он бьет Диму по лицу. Дима начинает терять равновесие, его доталкивают дальше — и он падает.

Тот, который самый адекватный, начал просить нас, чтобы мы не вызывали полицию, чтобы мы отменили вызов. Предлагали заплатить за ложный вызов.

Потом все-таки приехал наряд. И двое нападавших, которые осуществляли удары, они убежали.

Эти двое решили вернуться. Было очень холодно, они были без курток, без телефонов, без кошельков. Они вернулись, сделали вид, что ничего не произошло, стали спрашивать, почему здесь наряд.

Их забрали, мы приехали в отделение. Они также пытались решить все мирно, но здесь уже был вопрос принципиальный.

Выявили тяжелые травмы головы. Пока подробностей точных нет, врачи отслеживают ситуацию. Будет повторная томограмма, КТ, МРТ», — приводит слова Сидоровой Telegram-канал Mash.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.