Джигурда назвал своих любимых бойцов в ММА и боксе. Среди них Хабиб, Емельяненко и Мохаммед Али

Шоумен и актер Никита Джигурда, дебютировавший в клетке поп-ММА организации «Наше Дело», назвал своих любимых бойцов в смешанных единоборствах и боксе.

«Я немного из другого мира, но вот Хабиб [Нурмагомедов], Федор Емельяненко, ну и Саша [Емельяненко] тоже, но его заносило, конечно же, — сказал Джигурда «СЭ». — И вообще-то я больше по боксу — у меня там любимый боксер Мохаммед Али, Рой Джонс и Джефф Монсон. В данном случае в боксе они самые любимые у меня. Ну и [Леннокс] Льюис, конечно же».

В сентябре 60-летний Джигурда победил депутата Виталия Милонова по итогам трехраундового боя, но в перчатках для ММА и без возможности наносить удары по голове и печени.

«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыпется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым