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Джигурда отреагировал на заявление Хабиба о бесполезности ринг-герлз в ММА

Джигурда прокомментировал слова Хабиба о том, что ринг-герлз бесполезны в единоборствах
17:00
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Эпатажный российский шоумен Никита Джигурда прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что ринг-герлз — самые бесполезные люди в единоборствах.

«Я — язычник, и то, что было сказано [Хабибом], — это нормально, — сказал Джигурда представителям СМИ, включая «СЭ». — И с точки зрения своей религии тоже правильно. Для того, чтобы держать обороны у себя он имеет право так говорить. Я как язычник понимаю, что перебор идет, когда, особенно в Twitter, девчонки свои храмы распахивают нараспашку — это, безусловно, перебор. Но [нужна] золотая середина. Мы же прекрасно знаем, что, как в Афганистане и Иране, девчонок за то, что ты без паранджи... Я в этом смысле говорю по-филосовски: «Когда творец создал Адама и Еву в раю, он же их создал обнаженными». Он же сразу мог их в паранджу, платье — он же творец. В этом нет подачи. Вертикаль уходит».

«Произведения искусства всех музеев наполнены переборами. Когда Хабиб говорит об этом, он со своей точки зрения прав», — заключил артист.

В сентябре 60-летний Джигурда с победы дебютировал в клетке поп-ММА промоушена «Наше Дело». Соперником шоумена стал 47-летний депутат Виталий Милонов. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА и без возможности наносить удар в голову.

«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыпется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым

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