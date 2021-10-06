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Джигурда: «С уважением отношусь к Хабибу»

Никита Джигурда рассказал о своем отношении к Хабибу Нурмагомедову
16:20
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Шоумен Никита Джигурда рассказал о своем отношении к личности экс-чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«С уважением отношусь, — сказал Джигурда «СЭ» после победы над депутатом Милоновым. — Я даже пару лет назад, когда был флешмоб, ну, типа с папахой... Ну, красавчик, боец, конечно же. Жаль, что сошел рано, чтобы доказать. Короче говоря, это же настоящие, бескомпромиссные бойцы».

60-летний Джигурда единогласным решением судей выиграл у 47-летнего депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Бой проходил в промоушене «Наше Дело».

«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыпется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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