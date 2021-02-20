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В России выявлено 12 953 новых случая коронавируса

11:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на субботу, 20 февраля, за последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 484 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 623), Санкт-Петербурге (1 092), Московской области (690), Нижегородской области (413) и Воронежской области (337).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 151 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 летальных исходов, выздоровело 3 697 433 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2501

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