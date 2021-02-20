Главное о коронавирусе в России и мире на 20 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу, 20 февраля, за последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 484 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 623), Санкт-Петербурге (1 092), Московской области (690), Нижегородской области (413) и Воронежской области (337).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 151 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 летальных исходов, выздоровело 3 697 433 человека.
— Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак».
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 20 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 111 286 786.
Первое место по числу зараженных занимают США — 28 603 813 человека. Далее идут Индия (10 977 387) и Бразилия (10 081 693).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 507 746. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (244 955) и Мексика (178 965).
— Во Франции период самоизоляции для больных коронавирусом и контактировавших с ними лиц продлили с 7 до 10 дней в связи с ростом числа заражений новыми штаммами коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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