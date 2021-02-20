Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак»
Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «Ковивак», зарегистрирована в стране. Об этом 20 февраля сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.
«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал Центр имени Чумакова», — сказал премьер.
По его словам, первые 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Мишустин также заявил, что сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины.
«Это, конечно, потребует в том числе и соответствующих корректировок в систему нашего распределения вакцин. Главное, чтобы это не отразилось на качестве. Я бы попросил (вице-премьера) Татьяну Алексеевну (Голикову) и коллег и скорректировать соответствующие планы», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.
Напомним, с 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».
С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля будет доступен «Ковивак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю