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В России выявлено 18 359 новых случаев коронавируса за сутки

10:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 18 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 485 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 040 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 284), Санкт-Петербурге (2 160), Московской области (1 082), Нижегородской области (464) и Воронежской области (375).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2422

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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