Главное о коронавирусе в России и мире на 31 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 485 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 040 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 284), Санкт-Петербурге (2 160), Московской области (1 082), Нижегородской области (464) и Воронежской области (375).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса записалось более полумиллиона жителей столицы.

— Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу массовой вакцинации.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 31 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 103 167 544.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 655 740 человек. Далее идут Индия (10 747 091) и Бразилия (9 176 975).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 450 381. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (223 971) и Индия (158 074).

— В Лос-Анджелесе временно закрыли один из крупнейших пунктов вакцинации в США из-за противников прививочной кампании.