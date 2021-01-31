Около полумиллиона жителей Москвы записались на вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на вакцинацию от коронавируса записались около полумиллиона жителей столицы.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч уже привилось», — сказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Вакцинацию от COVID-19 могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. По последним данным, в России такие прививки делают в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1494 выездные бригады.

Медики используют препарат «Спутник V». Это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Она разработана Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля доступен будет «Ковивак» Центра имени Чумакова.