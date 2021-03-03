Испанская модель ответила жене Мамаева, обвинившей мужа в измене

Модель Ирен Гарсия Морено в своем Instagram ответила Алане Мамаевой, жене футболиста «Ростова» Павла Мамаева, которая обвинила мужа в измене с испанкой.

«Многие люди задаются вопросом: «почему ты спала с этим парнем или с тем?» Возможно, эти люди должны беспокоиться о любви и взаимности. Это гораздо более прочная и длительная связь, чем просто секс», — написала Ирен в своем Instagram.

Ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева обвинила мужа в измене с испанской моделью.