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Испанская модель ответила жене Мамаева, обвинившей мужа в измене

14:30
Ирен Гарсия Морено. Фото Instagram Ирен Гарсия Морено.
Ирен Гарсия Морено. Фото Instagram
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Модель Ирен Гарсия Морено в своем Instagram ответила Алане Мамаевой, жене футболиста «Ростова» Павла Мамаева, которая обвинила мужа в измене с испанкой.

«Многие люди задаются вопросом: «почему ты спала с этим парнем или с тем?» Возможно, эти люди должны беспокоиться о любви и взаимности. Это гораздо более прочная и длительная связь, чем просто секс», — написала Ирен в своем Instagram.

Ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева обвинила мужа в измене с испанской моделью.

Ирен Гарсия Морено.
Ирен Гарсия Морено.

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