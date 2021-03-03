Комментатор «Матч ТВ» Геогрий Черданцев отреагировал на новость о смерти известного телекомментатора Юрия Розанова.

«Так получилось, что я один из первых узнал о его болезни и все эти два года находился в эпицентре всей ситуации. Наш общий друг помогал ему все эти месяцы с лечением, поэтому я, как никто, был в курсе этой печальной истории. Просто я знаю, что после первого обследования, два с лишним года назад, ситуация была очень тяжелая, врачи давали полгода. Поэтому Альбертович молодец, что сражался и боролся, продлив себе жизнь на целых два года. Это была очень мужественная борьба, столько процедур химиотерапии перенести, ужас, конечно. К сожалению, сегодня вышла новость, что отели в космосе собираются строить, а рак так и не научились лечить», — сказал Черданцев «СЭ».

Черданцев также считает, что Розанов был одним из последних комментаторов, которые продлили советские традиции спортивного репортажа, потому что он был абсолютно номером один по универсализму. Он добавил, что рядом с ним даже поставить некого.

«Одинаково успешно, интересно и ярко работал не только на футболе и хоккее, но и на матчах других видов спорта: начиная от велосипеда, заканчивая фехтованием. Огромная потеря для профессии, для телевидения, для журналистики. Тем более, что Юра был для более молодых коллег настоящим наставником. Один из немногих комментаторов, который не стеснялся делать замечания, у нас не принято друг друга ругать, но он на правах старшего по возрасту мог и комплимент сказать, и замечание сделать, а это очень ценно в нашем коллективе. Недаром у него в коллективе было прозвище «Дяденька», потому что он всегда был старше всех, поэтому к «Дяденьке» всегда прислушивались. У нас редко и мало кто осмеливается сделать другим замечание или похвалить, а вот он умел сделать и то, и другое. Розанов писал мне, даже будучи уже в состоянии болезни, после эфиров смс: «Молодец» или «Круто». Смотрел телевизор, за футболом все время следил. Это очень ценно. Огромные соболезнования его семье. Мы потеряли душевного человека и блестящего профессионала», — добавил Черданцев.

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

(Екатерина Звенигородская)