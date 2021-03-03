Скворцова предупредила о третьей волне коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что без вакцинации третья волна коронавируса будет неизбежна.

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирса, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года», — сказала Скворцова в эфире «Россия 24».

По ее словам, чтобы этого избежать, нужно привить 25 процентов населения за 2 месяца.

«Мы должны привить либо 25 процентов населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30 процентов», — добавила Скворцова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать защитные меры по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета, чтобы избежать третьей волны пандемии.

За последние сутки в России было зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.