Хасбик вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Блогер Хасбула Магомедов, также известный как Хасбик, попал в лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30».

Хасбик попал в категорию «Новые медиа». Помимо него, в лонг-лист вошли стример Владислав SilverName Синотов, автоблогер Станислав Асафьев, тиктокер и певица Алена Швец, комик Сергей Орлов, основатель платформы для подкастеров Speakezee Глеб Браверман, блогеры Аня Покров, Дмитрий Масленников и Александра Митрошина, а также соосновательница подкаст-студии «Шторм» Анна Ковалева.

Всего в лонг-листе ежегодного рейтинга «З0 до 30» 100 номинантов в различных категориях — спорт, музыка, предприниматели, искусство и другие. После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет и редакция Forbes, учитывая результаты голосования читателей на сайте, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий.

В категорию «Спорт» попали лыжница Наталья Непряева, фигурист Марк Кондратюк, теннисист Аслан Карацев, хоккеист Михаил Сергачев, вратарь Матвей Сафонов, биатлонистка Кристина Резцова, боец ММА Вадим Немков и три киберспортсмена — снайпер команды G2 по CS:GO Илья m0NESY Осипов, игрок Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов и игрок Valorant состава Gambit Esports Аяз nAts Ахметшин.