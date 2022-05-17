ПСБ поддержит полумарафон «ЗаБег.РФ» в 85 городах по всей стране

22 мая в 85 городах пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В 9 утра по московскому времени на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока.

Города по традиции будут бороться за звание «Беговой столицы» — 2022.

Полумарафон — самый масштабный в истории «ЗаБега»: 11 часовых поясов и четыре разные дистанции в зависимости от уровня подготовки. Простая — 1 км, средние — 5 и 10 и самая сложная — 21,1.

Генеральным партнером полумарафона с 2019 года выступает ПСБ. В забеге примут участие 5500 сотрудников банка и их семей из 44 городов.

— «ЗаБег.рф» — это уже не просто популярное массовое мероприятие, теперь это проект, который имеет колоссальный социальный эффект. Вместе мы развиваем массовый, детский и корпоративный спорт, и с каждым годом количество вовлеченных в проект и спорт людей только растет. Все ждут этого яркого и массового полумарафона каждый год: например, в ПСБ раньше бежали только сотрудники, а сейчас уже и члены их семей с удовольствием преодолевают дистанции вместе — и родители, и дети. Радует, что более десяти тысячи участников — это младшее поколение в возрасте до 10 лет. Желаю всем хорошей погоды, отличного настроения и удовольствия от соревнования, — сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Маршрут полумарафона пройдет по центральным и историческим частям городов. Так, в Москве старт и финиш будет находиться на Васильевском Спуске. В столице в забеге будут участвовать около 15 тысяч человек, среди них около полутора тысяч — от ПСБ.