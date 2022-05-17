Фигурист Кондратюк и футболист Сафонов вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30», в который вошли 10 российских спортсменов.

В числе персоналий в категории «Спорт» находятся лыжница Наталья Непряева, фигурист Марк Кондратюк, теннисист Аслан Карацев, хоккеист Михаил Сергачев, вратарь Матвей Сафонов, биатлонистка Кристина Резцова и боец ММА Вадим Немков.

Также в списке есть три российских киберспортсмена: снайпер команды G2 Илья m0NESY Осипов, игрок Team Spirit Магомед Collapse Халилов и игрок Valorant состава Gambit Esports Аяз nAts Ахметшин.

Всего в лонг-листе ежегодного рейтинга «З0 до 30» 100 номинантов в различных категориях — спорт, музыка, предприниматели, искусство и другие.

После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет и редакция Forbes, учитывая результаты голосования читателей на сайте, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий.