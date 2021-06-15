Грушевский — об эфире Губерниева с Бузовой: «Юмор был на высшем уровне»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал скандал в эфире «Матч ТВ» с участием ведущего Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.
«Я лично не знаком с барышней. Единственное, могу сказать: если отбросить все прочие обстоятельства, юмористическая составляющая была на высшем уровне.
Кроме того, если представить себе такую фантастику, что это все было заранее срежиссировано, то я бы сказал, что это обоюдно блистательная игра. По крайней мере, за Губерниева я отвечаю. Если вторая сторона гениально подыгрывала, включая все переживания, то это просто «Оскар». Это сочно и зрелищно», — приводит слова Грушевского «Газета.Ru».
14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».
Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/15/n_16108166.shtml
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