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Тактаров уверен, что эфир Бузовой и Губерниева не был постановочным

16:37
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» скандальный эфир с комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

«Это было их личное. Если Ольга красиво одета и хорошо выглядит, то к таким эфирам отношусь прекрасно. Особенно, когда речь идет не про спорт. Постановочная ли это сцена? Нет. Ее довели. Студентки первого курса театрального на всех актерских упражнениях плачут. Ольга не первый курс», — сказал Тактаров «СЭ».

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

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