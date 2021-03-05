Главное о коронавирусе в России и мире на 5 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 5 марта, за последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 757), Санкт-Петербурге (983), Московской области (750), Нижегородской области (384) и Воронежской области (279).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 5 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 116 268 958.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 526 086 человек. Далее идут Индия (11 173 516) и Бразилия (10 796 506).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 533 636. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (261 188) и Мексика (188 866).

— В Бразилии зафиксирован суточный рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса — 1 910 человек.

— Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта.