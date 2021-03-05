В Москве отменят обязательную самоизоляцию для пожилых людей

С 8 марта в Москве отменяется режим обязательной самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщает 5 марта сайт мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, принято решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты. При этом он попросил эту категорию по возможности воздерживаться от поездок и в первую очередь сделать прививку от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, всего в Москве зарегистрировано 987 041 случай заражения коронавирусом, в том числе 1757 новых случаев.