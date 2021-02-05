Главное о коронавирусе в России и мире на 5 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу 5 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 032), Санкт-Петербурге (1 463), Московской области (946), Нижегородской области (473) и Воронежской области (368).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровело 3 413 495 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 4 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 105 456 894.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 273 890 человек. Далее идут Индия (10 803 533) и Бразилия (9 397 769).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 466 930. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (228 883) и Индия (154 862).

— Власти Японии, где меры против коронавируса ранее носили рекомендательный характер, окончательно приняли поправки к законам, которые позволят штрафовать физических лиц и компании за невыполнение ограничительных требований. Кроме того, Япония ввела полный запрет на въезд в страну иностранцев до 7 марта. Въезд разрешен только гражданам и резидентам.

— В Дубае как минимум до конца февраля закрывают бары и пабы. Снижена заполняемость торговых центров до 70%, кинотеатров, развлекательных и спортивных объектов — до 50%. Кроме того, время работы ресторанов и кафе ограничено до 01:00, развлекательные мероприятия там будут запрещены.

— Дания через месяц планирует ввести цифровые «коронапаспорта». В них будет содержаться информация о вакцинации, а позднее — о наличии антител. Нововведение в первую очередь коснется тех, кто путешествует из-за работы.