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В России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса

11:06
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на субботу 6 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 214), Санкт-Петербурге (1 248), Московской области (955), Нижегородской области (472) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2448

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