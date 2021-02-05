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В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса

11:17
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на пятницу 5 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 032), Санкт-Петербурге (1 463), Московской области (946), Нижегородской области (473) и Воронежской области (368).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровело 3 413 495 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2445

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