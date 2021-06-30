Главное о коронавирусе в России и мире на 30 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 823), Московской области (2 583), Санкт-Петербурге (1 503), Нижегородской области (358) и Брянской области (324).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 514 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека.

— В России выявлен случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Персонал паралимпийской сборной России будет вакцинирован перед Играми в Токио.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 30 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 182 620 288.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 527 493 человека. Далее идут Индия (30 362 848) и Бразилия (18 513 305).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 619 980. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (516 119) и Индия (398 484).

— В Абу-Даби без прививки от COVID-19 запретят посещать общественные места. Без прививки нельзя будет попасть в ТЦ, рестораны, кафе, тренажерные залы, музеи, парки, университеты, школы и детские сады.

— Испания ввела ограничения на въезд из Великобритании. Прибывающим из Британии, необходимо будет теперь либо подтвердить полную вакцинацию, либо предоставить отрицательный тест на COVID-19.