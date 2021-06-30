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Появилось видео с задержанным за пьяную драку братом Кокорина

11:44
Кирилл и Александр Кокорины. Фото Instagram
Кирилл и Александр Кокорины. Фото Instagram
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Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за пьяную драку.

Кирилл Кокорин.Брата Кокорина снова задержали за пьяную драку. Что на это раз случилось?

Сообщалось, что на Кирилла Кокорина и его товарища Карена Григоряна завели административное дело, после того как они были задержаны полицией за пьяную драку с сотрудниками ресторана, куда их не пустили без QR-кода. Адвокат Кокорина заявил, что никакой драки не было. На видео Григорян говорит, что они хотели заселиться в отель.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.

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Сергей Разин все материалы автора

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