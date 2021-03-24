Главное о коронавирусе в России и мире на 24 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 24 марта, за последние сутки в России выявлен 8 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10 355 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 431), Санкт-Петербурге (807), Московской области (535), Нижегородской области (328) и Ростовской области (238).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 483 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 219 летальных исходов, выздоровели 4 098 400 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 24 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 124 858 281.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 636 534 человека. Далее идут Бразилия (12 136 615) и Индия (11 734 058).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 556 883. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (298 843) и Мексика (199 048).

— Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель страны договорились продлить карантин на территории государства до 18 апреля.

— Глава министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране нужны любые безопасные вакцины от коронавируса, включая российские препараты.