Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна.

«Я против цензуры. Каждый должен заниматься своим делом. Создавать дисциплинарный орган точно не надо. В демократической стране каждый может высказываться на любые темы. Я бы посмотрел на тех людей, которые бы запретили читать реп Моргенштерну. Если его песни нравятся людям — пусть поет. Я это говно не слушаю», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 24 марта, российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что нужно создать специальный орган, чтобы «чистить всю эту грязь с экранов».

(Владимир Пушкарев)