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В России за сутки выявлен 8 861 новый случай коронавируса

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По состоянию на среду, 24 марта, за последние сутки в России выявлен 8 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10 355 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 431), Санкт-Петербурге (807), Московской области (535), Нижегородской области (328) и Ростовской области (238).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 483 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 219 летальных исходов, выздоровели 4 098 400 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2652

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