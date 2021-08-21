Главное о коронавирусе в России и мире на 21 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665), Московской области (1119), Свердловской области (519) и Нижегородской области (502).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

— Вирусологи прогнозируют четвертую волну коронавируса COVID-19 уже осенью 2021 года.

— У ожидающих ребенка пациенток с коронавирусом выше риск преждевременных родов и рождения недоношенных детей, рассказали в пресс-службе Минздрава.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 21 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 211 598 606.

Первое место по числу зараженных занимают США — 38 398 596 человек. Далее идут Индия (32 393 286) и Бразилия (20 528 099).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 644 281. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (573 658) и Индия (433 998).

— Черногория ужесточила условия въезда иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации. В стране также вводится запрет на собрания на открытом воздухе более 50 совершеннолетних людей.

— В Сиднее на месяц продлили карантин на фоне роста числа заболевших COVID-19. В числе новых ограничений, вступающих в силу с понедельника, 23 августа, требование носить маску за пределами дома и комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 в 12 районах мегаполиса.