В России за сутки выявили 21 тысячу новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665), Московской области (1119), Свердловской области (519) и Нижегородской области (502).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.