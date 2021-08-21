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В России за сутки выявили 21 тысячу новых случаев заражения коронавирусом

11:10
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665), Московской области (1119), Свердловской области (519) и Нижегородской области (502).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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