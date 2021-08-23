В России за сутки выявили 19 454 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1458), Московской области (1187), Санкт-Петербурге (691), Свердловской области (526) и Ростовской области (485).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.