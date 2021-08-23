Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 19 454 новых случая заражения коронавирусом

11:51
Теги:

За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1458), Московской области (1187), Санкт-Петербурге (691), Свердловской области (526) и Ростовской области (485).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3471

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео
Самолет-амфибия упал в Москву-реку
Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд