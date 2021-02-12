Главное о коронавирусе в России и мире на 12 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 12 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 720 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 139), Санкт-Петербурге (1 134), Московской области (842), Нижегородской области (439) и Воронежской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.

— С 12 февраля в Санкт-Петербурге отменена часть ограничений, связанных с пандемией. В городе откроются фуд-корты, разрешен доступ посетителей на объекты развлечений и досуга (кроме ночных клубов). Заполняемость кинотеатров, цирков, театральных и концертных залов увеличена с 50 до 75 процентов.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 12 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 108 317 649.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 002 240 человек. Далее идут Индия (10 880 603) и Бразилия (9 716 298).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 486 922. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (236 397) и Индия (171 234).

— Власти Германии приняли решение продлить общенациональный карантин в стране до 7 марта.