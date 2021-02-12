По состоянию на пятницу, 12 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 720 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 139), Санкт-Петербурге (1 134), Московской области (842), Нижегородской области (439) и Воронежской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.