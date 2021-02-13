В России выявлен 14 861 новый случай коронавируса
По состоянию на субботу, 13 февраля, за последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 953), Санкт-Петербурге (1 130), Московской области (884), Нижегородской области (441) и Воронежской области (356).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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