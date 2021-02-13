  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России выявлен 14 861 новый случай коронавируса

10:38
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

По состоянию на субботу, 13 февраля, за последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 953), Санкт-Петербурге (1 130), Московской области (884), Нижегородской области (441) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2476

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир