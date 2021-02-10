Глава Роспотребнадзора напомнила о требовании носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса возможна только при условии неукоснительного соблюдения всех эпидемических мер.

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала Попова в эфире «Россия 1».

Попова также добавила, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса возможна только при условии неукоснительного соблюдения всех эпидемических мер.

«Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, и это много», — отметила она.

Ранее, 8 февраля, вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В стране, по ее словам, регистрируется снижение темпов прироста новых случаев. За последнюю неделю этот показатель снизился с 0,52 процента до 0,45 процента.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии, с учетом новых данных, составило более четырех миллионов.