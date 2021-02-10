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Песков прокомментировал отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

17:51

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей регионов страны об отмене масочного режима. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов: в его регионе масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным.

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210210/maski-1596853180.html

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