Песков прокомментировал отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей регионов страны об отмене масочного режима. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов: в его регионе масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным.

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — цитирует «РИА Новости» Пескова.