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Конюхов, Голландия и детский в футбол в России

09:00
Future Football Club. Фото CITYSPORT Том Сауэр. Фото CITYSPORT Future Football Club. Фото CITYSPORT Future Football Club. Фото CITYSPORT Future Football Club. Фото CITYSPORT Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT
Часто все масштабное и успешное начинается с мечты. С того момента, когда ты осознаешь — хочу сделать то, что получается лишь у немногих. Как например, Федор Конюхов, сумевший пересечь Атлантику на весельной лодке 17 раз!

И когда в следующий раз вы услышите эту фамилию, то вспомните про детский футбол в России. Почему? Читайте далее в статье

Итак, мы начинаем. Представьте, вы родом из Голландии и сколько себя помните, играете в футбол. Причём в России. С особым трепетом внутри относитесь к этому виду спорта. И у вас появляется цель, мечта — сделать что-то новое и крутое.

И тогда вы вспоминаете историю Федора Конюхова, известного на весь мир путешественника. Именно он — единственный человек в России, который смог переплыть Атлантику на вёслах.

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT

Вы понимаете, что вдохновлены таким сюжетом и тоже хотите совершить «нереальное». Берете своего друга, весла и после тяжелой полугодовой подготовки отправляетесь в Атлантику, чтобы переплыть океан. Шестьдесят дней проходят одинаково: два часа гребёшь, два часа спишь — и так 24 часа в сутки. 2 месяца. А потом вы попадаете в шторм. Лодка пропадает с радаров. Только вы и океан. На грани между жизнью и смертью, и только спустя 24 часа на горизонте появляется другое судно — лайнер, который вас спасет.

Звучит, как сказка перед сном для детей? А ведь это реальная история основателя футбольной школы FFC — Тома Сауэра. И как после такого путешествия продолжать прежнюю жизнь? Мышление переворачивается, начинается новая история.

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Том Сауэр. Фото CITYSPORT

Том рассказывает: «Я всегда всем сердцем любил футбол. После путешествия по Атлантике мы вместе с моими единомышленниками организовали СitySport — компанию, которая занимается развитием спортивной инфраструктуры в Москве. По сути, мы находили свободные пятаки земли и возводили на них спортивные манежи. Первым таким объектом в 2015 году стал манеж «Европа», на базе которого летом с командой открыли первый в Москве городской детский футбольный лагерь School of Speed, а уже в сентябре запустили набор детей в свою футбольную школу».

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT

Время идет, СitySport продолжает активно развиваться, и у Академии появляется второй филиал на Марьиной Роще. Академия приобретает новое имя — Future Football Club (FFC). Это новый взгляд на детский футбол, это взгляд в будущее.

Летом 2017 года ребята проводят большой проект — FFC Camp на двух локациях «Европа» и на обновленном стадионе «Красная Пресня».

После удачного летнего лагеря руководство принимает решение об открытии третьего филиала академии на стадионе «Красная Пресня». Начинается внутренняя перестройка структуры, в связи с тем, что в сезоне 19/20 академия будет выступать на Чемпионате Москвы. «Красная Пресня» становится «домом» для сборных команд клуба, в которые необходимо пройти просмотр перед зачислением в клуб. По традиции летом 2018 года проходит самый масштабный городской футбольный лагерь FFC Camp, который принимает 300 человек за 1 месяц.

Проходит время, эта история превращается в масштабный проект, который помогает футболистам со всей Москвы развивать свой потенциал. В апреле 2019 года у академии начинается новая история, и FFC (ФК «Будущее») проводит у себя дома на стадионе «Красная Пресня» свои первые игры на Чемпионате Москвы. В этом же году команды отправляются на первые европейские турниры, а чуть позже открывается четвертый филиал академии на Мичуринском проспекте.

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT

На 2020 год у FFC много планов, однако, пандемия вносит свои коррективы, с марта по июнь тренеры Академии проводят online-тренировки для футболистов, пытаясь всячески сохранить интерес детей к футболу, а также не потерять с ними связь.

В этот период весь спорт в мире стоит на паузе, но близится июль, а значит время для ежегодного городского футбольного лагеря FFC Camp. В период полной неопределенности коллектив FFC принимает решение о наборе детей и проводит лагерь на 100 человек. В сентябре академия возвращается к тренировкам на стадионах и в манежах City Sport, открывается пятый филиал Академии недалеко от метро Севастопольская.

FFC совместно с общеобразовательной школой №1570 в г. Москве запускает первый в своем роде бюджетный проект — Специализированный футбольный класс. Цель проекта: создать в каждой возрастной параллели футбольный класс, где у ребенка вместо обычного урока физкультуры будет урок футбола (4 раза в неделю) в современном манеже с квалифицированным тренером академии FFC. Мы верим, что такие проекты помогут не только открыть новые таланты и вырастить большее количество спортсменов, но и в целом вырастить здоровое поколение людей.

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT

Спустя время то самое, из-за чего все это начиналось, та идея дает свой глобальный результат. В 2020 году академия FFC одерживает победу в общекомандном зачете Единой Футбольной Лиги Кимберли Cup, и получает статус — Лучшая Футбольная школа Москвы и МО.

К 2021 году академия FFC приняла участие во множестве национальных и европейских турниров, в пяти филиалах академии занимаются более 450 футболистов, а более 20-ти воспитанников поступили в футбольные Академии — Локомотив, ЦСКА, Спартак и др. Каждый год FFC проводит самый крупный городской футбольный лагерь в Москве, а также выезжает на сборы со своими командами. В коллективе FFC работают 15 тренеров с лицензией UEFA — C и B. Тренеры проходят обучение под руководством голландских наставников, принимают участие в стажировках и семинарах.

Future Football Club. Фото CITYSPORT
Future Football Club. Фото CITYSPORT

Можно подумать, что это просто цифры. Но за ними стоит благородная цель — создать такое место, в котором дети смогут, с одной стороны, учиться играть в футбол, а с другой — делать это в своё удовольствие, в приятной и дружеской атмосфере.

Уникальная школа, в которой ребёнок не только становится лучше как футболист, но и как человек. И поэтому она заслуживает особого внимания. Так что это статья не просто про лучшую футбольную школу Москвы и Московской области, это история про преодоление себя ради большой цели. История о том, как однажды ребята решили переплыть через океан на веслах, а в итоге создали детскую футбольную Академию совершенного новых масштабов, футбольную школу будущего — Future Football Club.

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