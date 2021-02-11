Конюхов, Голландия и детский в футбол в России

Часто все масштабное и успешное начинается с мечты. С того момента, когда ты осознаешь — хочу сделать то, что получается лишь у немногих. Как например, Федор Конюхов, сумевший пересечь Атлантику на весельной лодке 17 раз!

И когда в следующий раз вы услышите эту фамилию, то вспомните про детский футбол в России. Почему? Читайте далее в статье

Итак, мы начинаем. Представьте, вы родом из Голландии и сколько себя помните, играете в футбол. Причём в России. С особым трепетом внутри относитесь к этому виду спорта. И у вас появляется цель, мечта — сделать что-то новое и крутое.

И тогда вы вспоминаете историю Федора Конюхова, известного на весь мир путешественника. Именно он — единственный человек в России, который смог переплыть Атлантику на вёслах.

Future Football Club. Фото CITYSPORT

Вы понимаете, что вдохновлены таким сюжетом и тоже хотите совершить «нереальное». Берете своего друга, весла и после тяжелой полугодовой подготовки отправляетесь в Атлантику, чтобы переплыть океан. Шестьдесят дней проходят одинаково: два часа гребёшь, два часа спишь — и так 24 часа в сутки. 2 месяца. А потом вы попадаете в шторм. Лодка пропадает с радаров. Только вы и океан. На грани между жизнью и смертью, и только спустя 24 часа на горизонте появляется другое судно — лайнер, который вас спасет.

Звучит, как сказка перед сном для детей? А ведь это реальная история основателя футбольной школы FFC — Тома Сауэра. И как после такого путешествия продолжать прежнюю жизнь? Мышление переворачивается, начинается новая история.

Том Сауэр. Фото CITYSPORT

Том рассказывает: «Я всегда всем сердцем любил футбол. После путешествия по Атлантике мы вместе с моими единомышленниками организовали СitySport — компанию, которая занимается развитием спортивной инфраструктуры в Москве. По сути, мы находили свободные пятаки земли и возводили на них спортивные манежи. Первым таким объектом в 2015 году стал манеж «Европа», на базе которого летом с командой открыли первый в Москве городской детский футбольный лагерь School of Speed, а уже в сентябре запустили набор детей в свою футбольную школу».

Future Football Club. Фото CITYSPORT

Время идет, СitySport продолжает активно развиваться, и у Академии появляется второй филиал на Марьиной Роще. Академия приобретает новое имя — Future Football Club (FFC). Это новый взгляд на детский футбол, это взгляд в будущее.

Летом 2017 года ребята проводят большой проект — FFC Camp на двух локациях «Европа» и на обновленном стадионе «Красная Пресня».

После удачного летнего лагеря руководство принимает решение об открытии третьего филиала академии на стадионе «Красная Пресня». Начинается внутренняя перестройка структуры, в связи с тем, что в сезоне 19/20 академия будет выступать на Чемпионате Москвы. «Красная Пресня» становится «домом» для сборных команд клуба, в которые необходимо пройти просмотр перед зачислением в клуб. По традиции летом 2018 года проходит самый масштабный городской футбольный лагерь FFC Camp, который принимает 300 человек за 1 месяц.

Проходит время, эта история превращается в масштабный проект, который помогает футболистам со всей Москвы развивать свой потенциал. В апреле 2019 года у академии начинается новая история, и FFC (ФК «Будущее») проводит у себя дома на стадионе «Красная Пресня» свои первые игры на Чемпионате Москвы. В этом же году команды отправляются на первые европейские турниры, а чуть позже открывается четвертый филиал академии на Мичуринском проспекте.

Future Football Club. Фото CITYSPORT

На 2020 год у FFC много планов, однако, пандемия вносит свои коррективы, с марта по июнь тренеры Академии проводят online-тренировки для футболистов, пытаясь всячески сохранить интерес детей к футболу, а также не потерять с ними связь.

В этот период весь спорт в мире стоит на паузе, но близится июль, а значит время для ежегодного городского футбольного лагеря FFC Camp. В период полной неопределенности коллектив FFC принимает решение о наборе детей и проводит лагерь на 100 человек. В сентябре академия возвращается к тренировкам на стадионах и в манежах City Sport, открывается пятый филиал Академии недалеко от метро Севастопольская.

FFC совместно с общеобразовательной школой №1570 в г. Москве запускает первый в своем роде бюджетный проект — Специализированный футбольный класс. Цель проекта: создать в каждой возрастной параллели футбольный класс, где у ребенка вместо обычного урока физкультуры будет урок футбола (4 раза в неделю) в современном манеже с квалифицированным тренером академии FFC. Мы верим, что такие проекты помогут не только открыть новые таланты и вырастить большее количество спортсменов, но и в целом вырастить здоровое поколение людей.

Future Football Club. Фото CITYSPORT

Спустя время то самое, из-за чего все это начиналось, та идея дает свой глобальный результат. В 2020 году академия FFC одерживает победу в общекомандном зачете Единой Футбольной Лиги Кимберли Cup, и получает статус — Лучшая Футбольная школа Москвы и МО.

К 2021 году академия FFC приняла участие во множестве национальных и европейских турниров, в пяти филиалах академии занимаются более 450 футболистов, а более 20-ти воспитанников поступили в футбольные Академии — Локомотив, ЦСКА, Спартак и др. Каждый год FFC проводит самый крупный городской футбольный лагерь в Москве, а также выезжает на сборы со своими командами. В коллективе FFC работают 15 тренеров с лицензией UEFA — C и B. Тренеры проходят обучение под руководством голландских наставников, принимают участие в стажировках и семинарах.

Future Football Club. Фото CITYSPORT

Можно подумать, что это просто цифры. Но за ними стоит благородная цель — создать такое место, в котором дети смогут, с одной стороны, учиться играть в футбол, а с другой — делать это в своё удовольствие, в приятной и дружеской атмосфере.

Уникальная школа, в которой ребёнок не только становится лучше как футболист, но и как человек. И поэтому она заслуживает особого внимания. Так что это статья не просто про лучшую футбольную школу Москвы и Московской области, это история про преодоление себя ради большой цели. История о том, как однажды ребята решили переплыть через океан на веслах, а в итоге создали детскую футбольную Академию совершенного новых масштабов, футбольную школу будущего — Future Football Club.

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