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Сегодня, 18:35

Мамаев решил еще раз уменьшить алименты на содержание дочери

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева, сообщила, что он хочет снова уменьшить размер алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

«Хотите новость!? Оказывается, можно пробить дно 1000 раз! Никогда не было, и вот опять. Великий «отец Мамаев» решил еще уменьшить алименты на дочь. 1/6 тоже слишком много для него», — написала Алана в соцсетях.

В апреле 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Позднее суд постановил, что футболист должен платить 1/3 от всех своих доходов в качестве алиментов.

Затем Мамаев подал апелляцию, по итогам которой суд установил, что игрок должен платить 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

Павел Мамаев
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