Фетисов — о словах депутата Европарламента: «Не надо ждать поддержки. Мы сами должны бороться!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова депутата Европарламента Кристин Андерсон о том, что отстранение российских спортсменов является примером расизма.

«Надо идти и защищать свои права. Ни в одном спортивном аргументе нет подобных оснований для отстранения спортсменов. Всегда спорт был мостом для построения отношений. Зачем нам этот Европарламент? Мы сами должны за свои права бороться. Не надо ждать, что кто-то там нас поддержит. Мы должны выставлять претензии. Все спортсмены должны забросать Спортивный арбитражный суд с исками — кто дал команду, почему и с какой стати наших спортсменов отстраняют. Никто за нас ничего не сделает».

Ранее, 13 марта Кристиан Андерсон раскритиковала санкции в адрес российских спортсменов и деятелей культуры.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине. Данной рекомендации последовало большинство международных спортивных федераций.