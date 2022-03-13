В Госдуме отреагировали на слова депутата Европарламента о расизме по отношению к российским спортсменам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова депутата Европарламента Кристин Андерсон об отстранении российских спортсменов.

«Сейчас мало тех, кто может найти в себе силы и заступиться за российских спортсменов, но такие все же есть. Кристин не испугалась, молодец! Надо поддержать ее за такие слова. В разгар русофобской истерии не каждый рискнет высказаться в поддержку российского спорта. Норвежский тренер по лыжным гонкам тоже заступился за россиян. Все же понимают, что спортсмены не имеют никакого отношения к происходящему. Наши ребята всегда были толерантными и не были замечены в политических акциях» — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев отметил давление МОК на международные федерации.

«Сейчас происходит давление на нас со всех сторон. МОК всеми силами пытается отстранить наших спортсменов отовсюду. Мы видим неоднократные обращения президента МОК к международным федерациям, которые направлены не на улучшение ситуации. Нас постоянно обвиняют. Как может такое говорить президент? Хорошо, что есть федерации, которые не идут на поводу. Эти федерации более сильные. Они понимают, что без российского спорта развитие невозможно», — добавил Свищев.

13 марта Кристин Андерсон назвала расизмом санкции против россиян в сфере культуры и спорта.