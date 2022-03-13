Тарасова назвала большим делом слова депутата Европарламента о расизме по отношению к российским спортсменам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова депутата Европарламента Кристин Андерсон.

«Наша страна тоже должна какие-то слова говорить. Изменится ли ситуация по отношению к нашим спортсменам, если все лидеры стран выступят с таким же заявлением? Зачем мы будем говорить «если». Выскажутся, значит, выскажутся. Высказывание Кристиан — уже большое дело», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 13 марта Кристиан Андерсон назвала расизмом санкции против россиян в сфере культуры и спорта.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.