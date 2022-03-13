Депутат Европарламента назвала расизмом отстранение российских спортсменов

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон назвала расизмом решение международных спортивных федераций не допустить российских атлетов к участию в соревнованиях, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов — это проявление расизма в чистом виде», — сказала Андерсон во время своего выступления в Парламенте Европейского союза.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине. Данной рекомендации последовало большинство международных спортивных федераций.

Часть организаций также запретило атлетам использовать национальную символику, в том числе государственные флаг и гимн и слова «Россия» и «русский».