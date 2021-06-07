Экс-игрок «Динамо» Киев — о решении УЕФА: «Это все устроили уродливые политики. Я бы их бил палками»
10:56
Экс-футболист московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал «СЭ» решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.
«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками» , — сказал Леоненко «СЭ» .
6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
(Владислав Флегонтов)
Читайте также
72
Зачет
vs
27
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю