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Экс-игрок «Динамо» Киев — о решении УЕФА: «Это все устроили уродливые политики. Я бы их бил палками»

10:56
Виктор Леоненко. Фото Николай Бочек
Виктор Леоненко. Фото Николай Бочек
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Экс-футболист московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал «СЭ» решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.

Новая форма сборной Украины для чемпионата Европы-2021.На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками» , — сказал Леоненко «СЭ» .

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Владислав Флегонтов)

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