Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 9 429 новых случаев коронавируса

11:34
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 9 429 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 330 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 756 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 266), Санкт-Петербурге (854), Московской области (787), Нижегородской области (158) и Ростовской области (156).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 135 866 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздоровели 4 743 202 человека.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
Россия попала в группу с Канадой на чемпионат мира-2022

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд