В России за сутки выявлено 9 429 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 429 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 330 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 756 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 266), Санкт-Петербурге (854), Московской области (787), Нижегородской области (158) и Ростовской области (156).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 135 866 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздоровели 4 743 202 человека.