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Губерниев — о допуске формы сборной Украины на Евро: «В Симферополе мы не видим ни одного украинского пограничника»

10:45
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.

Новая форма сборной Украины для чемпионата Европы-2021.На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

«Я уже говорил, что на их форме они могут рисовать что угодно. Если бы я играл в футбол, то вышел бы с изображением Джина Симмонса из группы Kiss. Это дело каждого. Реакция у меня совершенно спокойная. Но тут есть одно маленькое «но». Крым — это Россия. Рисуя такие вещи, ребята выдают желаемое за действительное. Мы приезжаем в Симферополь и не видим там ни одного украинского пограничника», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев пожелал удачи сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.

«Это сделано для того чтобы вызвать резонанс. Я хочу пожелать удачи сборной Украины, там прекрасный футбол. Очень хочу, чтобы мы встретились в финале. Шансы на это есть. У меня мечта, чтобы мы сыграли в футбол и забыли о политике. Нужно выяснять кто сильнее на футбольном поле», — добавил Губерниев.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Владимир Пушкарев)

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