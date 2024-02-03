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3 февраля, 19:00

День Святого Валентина: дата и когда пройдет в 2024 году

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В середине февраля во многих странах отмечают День святого Валентина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В середине февраля во многих странах отмечают День святого Валентина. В России традиция появилась относительно недавно, однако сам праздниу существует уже более 16 веков.

День всех Влюбленных отмечается 14-го февраля. В 2024 году этот праздник выпадает на среду.

История появления Дня Святого Валентина связана с Древним Римом. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам своего государства жениться. Он считал, что женщины не отпускают своих супругов на войну и мешают им защищать свою родину. Тем не менее, люди все же вступали в брак, но делали это тайно.

Местный врачеватель и проповедник христианства по имени Валентин помогал влюбленным стать супругами. Но вскоре об этом стало известно Императору. Проповедника поймали и бросили в темницу, а затем и казнили. Последним желанием Валентина перед казнью стала просьба передать письмо его возлюбленной.

Спустя двести лет католическая церковь канонизировала Валентина. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина, который впоследствии в XIX веке стали праздновать как праздник всех влюбленных.

В этот день принято признаваться в любви, устраивать романтические свидания, делать предложения или даже жениться. По традиции люди дарят друг другу открытки в форме сердца, но в разных странах есть свои обычаи. Например, в Японии девушкам дарят шоколад, в США влюбленным вручают марципаны, а во Франции — ювелирные украшения.

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