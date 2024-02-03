Васильев: «Олимпиада на стероидах» — это гонка за смертью»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что думает об идее проведения Олимпиад с использованием допинга.

«Деньги, которые сформируют призовой фонд таких Игр, будут огромные. И соблазн принять участие в состязаниях для спортсменов будет большой. Но я считаю, что нельзя опускаться до абсурда и безумия. Потому что в погоне за выигрышем и деньгами атлеты пойдут абсолютно на все, не думая о последствиях. Это самое печальное. Это будет «гонка за смертью». Один раз получится выиграть, потом другой, «химии» потребуется все больше, а потом люди начнут умирать. Миллиардеру-то то этому главное — заработать, пусть даже на «Играх смерти», а последствия для их участников будут катастрофические», — приводит «РБ Спорт» слова Васильева.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.