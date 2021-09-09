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Будущих спортсменов среди школьников выявит искусственный интеллект

9 сентября 2021, 13:29

Минпромторг РФ закупит аппаратно-программные комплексы (АПК) для тестирования физического и эмоционального состояния школьников, сообщает «Коммерсант».

Закупка обойдется в 392,8 млн рублей. С помощью систем планируется тестировать детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет и определять их склонность к спорту высоких достижений. Комплексы будут состоять из видеокамер, инструментов для антропометрического исследования и оборудования для спортивного тестирования. Системы будут переданы в 112 спортивных школ.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4977495?tg

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Сергей Разин все материалы автора

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