Будущих спортсменов среди школьников выявит искусственный интеллект

Минпромторг РФ закупит аппаратно-программные комплексы (АПК) для тестирования физического и эмоционального состояния школьников, сообщает «Коммерсант».

Закупка обойдется в 392,8 млн рублей. С помощью систем планируется тестировать детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет и определять их склонность к спорту высоких достижений. Комплексы будут состоять из видеокамер, инструментов для антропометрического исследования и оборудования для спортивного тестирования. Системы будут переданы в 112 спортивных школ.